Dopo le recenti scosse di terremoto, è importante conoscere lo stato delle scuole in termini di sicurezza sismica. Tuttavia, a Forlì i dati sull’antisismica non sono disponibili, lasciando alcune incognite sulla vulnerabilità degli edifici scolastici. In questa analisi, si presenta una mappa delle scuole considerate sicure e di quelle a rischio, per informare studenti, genitori e insegnanti su un tema cruciale per la tutela delle persone.

Due forti scosse di terremoto, quando in tutte le scuole erano già in corso le lezioni, gremite da migliaia di studenti (circa diecimila solo nelle scuole superiori di Forlì). E’ quanto accaduto lo scorso 13 gennaio, con il sisma con epicentro tra Forlì, Faenza e Ravenna che si è manifestato con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Terremoto, scuole sicure in provincia: "Nessun danno, studenti rientrati in aula"Dopo la seconda scossa di terremoto di questa mattina, i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena hanno condotto sopralluoghi nelle scuole superiori del territorio.

Leggi anche: Scuole sicure, dalla Regione investimenti per oltre 3 milioni di euro per la riduzione del rischio sismico

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Eventi sismici, ML 4.3 e ML 4.1, in provincia di Ravenna del 13 gennaio 2026; Terremoto, la mappa delle scuole sicure e di quelle a rischio (e Forlì non segnala i dati sull’antisismica); Terremoto nel Mar Ionio: nessun danno, ma segnali di una tettonica profonda e complessa; La terra trema ancora in Romagna: cosa raccontano le mappe dei grandi terremoti storici.

Terremoto, la mappa delle scuole sicure e di quelle a rischio (e Forlì non segnala i dati sull’antisismica)Sono sicure le scuole di Forlì? Che grado di sicurezza antisismica hanno? Sono dotate di piani di evacuazione? Ecco cosa dicono le banche dati relative all’Anagrafe dell’Edilizia scolastica ... forlitoday.it

Il terremoto a Reggio Calabria e l’assenza di una mappa sinottica delle disabilità, La Strada durissima contro l’AmministrazioneAlla luce del terremoto che ha colpito ieri Reggio Calabria, La Strada torna a richiamare con forza le ragioni del voto contrario espresso oltre un anno fa al Piano di Protezione Civile presentato da ... strettoweb.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata alle ore 21.21 con epicentro nei pressi di Cervinia (AO). Come mostrato dal risentimento sismico della mappa allegata, la scossa è stata avvertita lievemente anche in alcune zone del Piemonte nordocci - facebook.com facebook

Mappa di scuotimento dell'INGV delle due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 in Provincia di Ravenna. x.com