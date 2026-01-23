Terni il progetto ‘GenerAI-zone’ | Storie cinema e intelligenza artificiale per raccontare il territorio

A Terni nasce il progetto ‘GenerAI-zone’, un’iniziativa che combina storie, cinema e intelligenza artificiale per esplorare e valorizzare il territorio umbro. Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, il progetto approfondisce i generi cinematografici, i film girati in Umbria dagli anni Sessanta a oggi e le potenzialità narrative offerte dall’intelligenza artificiale, offrendo strumenti per conoscere e raccontare la propria cultura e identità locale.

