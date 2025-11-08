Al Cinema Arsenale una Movie Night tra intelligenza artificiale e cinema con Ex Machina

Pisa, sabato 8 novembre 2025 - Un viaggio tra intelligenza artificiale e cinema: è quello proposto da DETAILLs Lab, che lunedì 10 novembre 2025, alle 20:30, porta al Cinema Arsenale di Pisa (Vicolo Scaramucci, 2) la proiezione di Ex Machina (2015), il film di Alex Garland diventato un cult per la sua visione lucida e inquietante sul rapporto tra coscienza, potere e tecnologia. L’evento, organizzato in collaborazione con il Cinema Arsenale, fa parte della rassegna “ Movie Night with DETAILLs Lab! ” e invita il pubblico a riflettere su come il cinema immagina — e spesso anticipa — le tecnologie del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Cinema Arsenale una “Movie Night” tra intelligenza artificiale e cinema con Ex Machina

