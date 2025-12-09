Le carte sono già state distribuite e sono operative da oltre un mese. Ma per poter usufruire dei 500 euro della Carta dedicata a te è necessario attivarla. E c'è ancora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Social card Dedicata a te, cosa fare per evitare di perdere il contributo di 500 euro per la spesa