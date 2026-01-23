Teatro Eidos domenica al De La Salle ‘Cenerentola… è il tuo tempo’

Domenica al De La Salle, Teatro Eidos presenta “Cenerentola… è il tuo tempo”, nell’ambito della ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”. La rassegna, rivolta ai bambini, è organizzata dalla compagnia Teatro Eidos con il supporto dell’Assessorato alla Cultura di Benevento. Un’occasione per giovani spettatori di vivere un momento di teatro e fantasia, nel rispetto delle tradizioni e dell’intrattenimento educativo.

Continua la programmazione della ventiduesima edizione de "Il paese dei sogni", la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Il terzo appuntamento ci sarà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17,00 presso il Teatro De La Salle, con lo spettacolo della Compagnia Arterie Teatro di Molfetta (BA) "CENERENTOLA. È IL TUO TEMPO", scritto e diretto da Alessandra Sciancalepore. Dalle note di regia: Nella storia di Cenerentola c'è un tempo per ogni cosa. Un tempo scandito da rintocchi che puntuali segnano i rituali di bellezza delle sorellastre, il tempo dell'attesa trepidante prima che accada qualcosa, fra lacrime e Cenere, il tempo magico della trasformazione, fra scintillii, carrozza e cavalli, il tempo della festa e di un ballo per innamorarsi, il tempo della fuga da palazzo e la prova di una scarpetta.

