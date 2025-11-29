Fiamme in un’abitazione a Canicattì | muore donna di 80 anni inutili i soccorsi

Agrigentonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Canicattì nel quartiere di Borgalino. Una donna di 80 anni, Carmela Petralito, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Pisacane. Il corpo dell’anziana era completamente carbonizzato.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

