Fiamme in un’abitazione a Canicattì | muore donna di 80 anni inutili i soccorsi

Tragedia a Canicattì nel quartiere di Borgalino. Una donna di 80 anni, Carmela Petralito, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Pisacane. Il corpo dell’anziana era completamente carbonizzato.Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

