Jason Momoa Lobo Brainiac anteprima trailer di supergirl di Milly Alcock

Il mondo dei fumetti e del cinema DC si prepara a lanciare uno dei progetti più attesi per il 2026: Supergirl. Questa pellicola si configura come il principale film dell’Universo Cinematografico DC previsto per l’anno prossimo, con numerose anticipazioni e concept trailer che permettono di immaginare il tono e l’orientamento narrativo della produzione. La presenza di personaggi iconici e la presenza di scene dedicate alimentano l’interesse degli appassionati, pronti a scoprire cosa riserva il nuovo capitolo dedicato alla Woman of Tomorrow. il film supergirl: anticipazioni e concept trailer. il ruolo di milly alcock come supergirl. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jason Momoa Lobo Brainiac anteprima trailer di supergirl di Milly Alcock

Contenuti che potrebbero interessarti

Jason Momoa sarà protagonista di #Nomad, nuova serie #Apple di Kurt Sutter creatore di #SonsofAnarchy Ambientata nel sottobosco criminale della Nuova Zelanda, Nomad racconterà la storia di un guerriero diviso tra due vite, due famiglie e due destini. I - facebook.com Vai su Facebook

"Lobo, Baby", James Gunn commenta il casting di Jason Momoa: "È sempre stato nei piani" - Gunn ha ammesso che il casting di Jason Momoa per il ruolo di Lobo è sempre stato parte dei piani fin ... Da movieplayer.it

Supergirl, come cambia Lobo di Jason Momoa per adattarsi al film secondo James Gunn - James Gunn ha anticipato che il Lobo di Jason Momoa sarà un po' diverso per adattarsi alla storia raccontata in Supergirl. Scrive comingsoon.it

Supergirl: Woman of Tomorrow, Jason Momoa si unisce al cast per il ruolo di Lobo - A due anni dall'uscita di Aquaman e il regno perduto, Jason Momoa rientra nell'universo cinematografico DC con un nuovo personaggio: Lobo. Si legge su tg24.sky.it

Lobo, Jason Momoa ha già delle idee per interpretare il personaggio del DCEU - Non è stato ancora confermato, ma nel frattempo, l'attore ha già qualche idea per la sua versione di Lobo. Da comingsoon.it

Jason Momoa è in lizza per interpretare Lobo nel nuovo DC Universe - A seguito della notizia secondo cui il franchise di Aquaman terminerà dopo il film previsto per il 2023, ovvero Aquaman e il Regno ... tomshw.it scrive

Lobo: Jason Momoa incarnerà l'eroe DC a causa delle disastrose proiezioni test di Aquaman 2? - Secondo nuove voci, le disastrose proiezioni test di Aquaman e il Regno Perduto avrebbero portato Jason Momoa a essere scelto per il ruolo di Lobo. Si legge su movieplayer.it