Roberto Brazzale, leader della storica azienda lattiero-casearia italiana, sottolinea come le decisioni sulla politica commerciale del Mercosur possano avere ripercussioni negative anche per il Veneto e le imprese locali. La sua analisi evidenzia l’importanza di valutare attentamente gli effetti delle scelte internazionali sul settore agricolo e sulla produzione tradizionale italiana.

“La Ue reagisca unita a Trump. La Lega? Non è Vannacci". Parla Guidesi Roberto Brazzale è capo della più antica azienda lattiero casearia italiana, un’impresa familiare secolare (dal 1784) che oggi gestisce la produzione di burro e formaggi a livello globale. “Come mai – si domanda l’imprenditore in un colloquio con il Foglio – alcuni agricoltori europei possono importare dall’America latina materie prime come soia e mais a dazio zero e questo viene impedito agli importatori di frutta e carne, che subiscono l’applicazione delle tariffe?”. Dietro lo stop del Parlamento europeo all’accordo sul Mercosur c’è anche questa disparità che, secondo l’imprenditore, non viene colta abbastanza dall’opinione pubblica, ma è uno degli elementi fondamentali per decifrare quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

