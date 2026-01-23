Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Südtirol-Padova, match valida per la 21ª giornata di Serie B. Le due squadre si trovano in una posizione di metà classifica e si affrontano in un incontro che potrà influenzare il proseguo del campionato. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita.

Quello tra Sudtirol e Padova, in programma domenica pomeriggio per la giornata 21 di Serie B, può considerarsi uno scontro di metà classifica. Un risultato positivo o negativo potrebbe però indirizzare le due squadre nella parte interessante o pericolosa della classifica e quindi ci aspettiamo grande prudenza da parte di entrambe. Il Sudtirol è appena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Südtirol-Padova (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Südtirol-Padova (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Südtirol e Padova, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00, si inserisce nella giornata 21 di Serie B.

Atalanta-Parma (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Atalanta e Parma in una sfida valida per la giornata di campionato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dove vedere Südtirol-Padova in tv e in streaming; SUDTIROL-PADOVA |Andreoletti: Alla squadra chiedo intensità. Loro squadra fisica; Serie B. Il Sudtirol ospita il Padova: arbitra Allegretta; Arbitri, due internazionali nel prossimo turno.

Dopo due successi consecutivi il Südtirol ospita il PadovaDomenica pomeriggio, allo Stadio Druso di Bolzano, i biancorossi affronteranno i biancoscudati, che in classifica precedono di tre punti la squadra di mister Castori ... ladigetto.it

Südtirol-Padova, Allegretta arbitro della sfida: designata la quaternaSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per Südtirol-Padova, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 25 gennaio alle ore 15:00. La direzione dell’i ... trivenetogoal.it