Striscia riparte col Tapiro d’Oro a Fiorello

Striscia la Notizia torna in onda con una nuova stagione, presentando un palinsesto rinnovato e un team consolidato. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti conducono una puntata ricca di inchieste, satira e novità, con la partecipazione delle veline e della band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. L’appuntamento è su Canale 5, in prima serata, per un ritorno che promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico.

