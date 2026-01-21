Striscia riparte col Tapiro d’Oro a Fiorello
Striscia la Notizia torna in onda con una nuova stagione, presentando un palinsesto rinnovato e un team consolidato. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti conducono una puntata ricca di inchieste, satira e novità, con la partecipazione delle veline e della band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. L’appuntamento è su Canale 5, in prima serata, per un ritorno che promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico.
È tutto pronto per l'esordio in prima serata di Striscia la Notizia – La Voce della Presenza. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono domani su Canale 5 una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste. Anticipazioni del 22 gennaio 2026. C'è attesa per il primissimo Tapiro d'Oro della stagione, per l'occasione personalizzato con strass e papillon, che va a Fiorello, arrivato al suo 28° riconoscimento di Striscia. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla prima puntata Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, sarà inviata del TG satirico.
Il primo tapiro del nuovo Striscia la Notizia a Fiorello e le prime immagini di Maria De Filippi inviataNella prima puntata in prima serata di Striscia la Notizia, Fiorello riceve il suo 28esimo Tapiro d'oro, un riconoscimento che si aggiunge alla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo.
