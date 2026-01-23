Strappa applausi chiede scusa e fa la ‘Trump dance’ | lo show di Moutet contro Alcaraz

Durante gli Australian Open 2026, Corentin Moutet ha attirato l’attenzione non solo per il risultato, ma anche per il suo comportamento in campo. Nella partita contro Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno, il tennista francese ha mostrato un atteggiamento particolare, tra applausi, scuse e movimenti eccentrici. Un episodio che ha suscitato discussioni e riflessioni sul carattere e il fair play nel tennis contemporaneo.

(Adnkronos) – Il solito Corentin Moutet agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, venerdì 23 gennaio, contro Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno dello Slam di Melbourne e vinta dallo spagnolo in tre set, il tennista francese ha fatto vedere tutto il suo repertorio, a cui, nel bene e nel male, siamo ormai abituati. In una partita complicata fin dal primo parziale, per la differenza di livello con il numero uno del mondo, Moutet è rimasto fedele a se stesso, concedendosi momenti di 'pazzia' tennistica, alcuni andati a buon fine, altri decisamente meno. Nel primo set il francese ha strappato gli applausi della Rod Laver Arena sfornando una bellissima demi-volée che è diventata una palla corta imprendibile per Alcaraz, sorpreso (o forse no) dalla qualità del colpo dell'avversario.

