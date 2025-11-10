Tra lacrime e applausi ha chiesto scusa al pubblico e ha portato a termine lo show con il sostegno vocale dei fan
« «Oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e quindi sto facendo molta fatica a cantare. Vi chiedo scusa. Ce la metto tutta, lo giuro ». Con queste parole, Elodie ha aperto il suo concerto di sabato 8 novembre al PalaSele di Eboli (Salerno), tappa del suo Elodie Show 2025. L’artista romana, visibilmente emozionata, ha raccontato al pubblico il piccolo imprevisto della giornata, portando più volte la mano al petto e aggiungendo: « Mi sento scomoda, scusatemi ». Dalla platea, applausi e cori hanno riempito il palazzetto, incoraggiandola a non fermarsi. Elodie Show, il fidanzato a San Siro e le foto del concerto a San Siro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
