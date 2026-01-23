Chiamate dalla Danimarca con prefisso +45 | cosa sono e come difendersi dalle truffe

Le chiamate dalla Danimarca con prefisso +45 possono essere semplici contatti legittimi o tentativi di truffa. È importante conoscere come riconoscerle e adottare le corrette misure di difesa. In questa guida, spiegheremo cosa sono queste chiamate, come distinguere eventuali frodi e quali precauzioni adottare per proteggersi dai rischi online e telefonici.

Può capitare durante la giornata di ricevere una chiamata proveniente dalla Danimarca, riconoscibile per il prefisso +45 che accompagna il numero. Telefonate non automaticamente pericolose, ma che nella maggior parte dei casi possono nascondere, per chi vive in Italia, intenti fraudolenti. Ecco perché, prima di rispondere, è opportuno chiedersi per quali ragioni si potrebbe ricevere una chiamata dal Paese scandinavo: qualora non si avesse alcun contatto di natura personale oppure professionale, si consiglia di non rispondere o di farlo con la dovuta cautela, così da non esporsi inutilmente a rischi che superano i potenziali benefici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

