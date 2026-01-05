Da 35 anni, la strage del Pilastro rappresenta una ferita aperta per le vittime e le loro famiglie. I fratelli delle vittime esprimono fiducia nelle indagini in corso, auspicando che si faccia luce sulla verità. La vicenda, legata alla banda della Uno Bianca, continua a sollecitare giustizia e trasparenza, mantenendo vivo il ricordo di un episodio ancora avvolto da molti misteri.

Dove la vita si è spezzata, da 35 anni, non si smette di chiedere giustizia. Perché ancora "non conosciamo tutta la verità sulla banda della Uno Bianca ". Sono "troppi gli interrogativi" a cui mancano le risposte e "adesso confidiamo molto nelle nuove indagini". Con la speranza che finalmente sia fatta piena luce sulla "ferocia omicida irragionevole" che provocò la strage del Pilastro, in cui persero la vita tre giovanissimi carabinieri. Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini la sera del 4 gennaio 1991 furono trucidati per mano dei fratelli Savi in via Casini. Nel giorno dell’anniversario, per la prima volta in 35 anni, è assente Anna Maria Stefanini, madre di Otello, per motivi di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage del Pilastro. I fratelli delle vittime: "Fiducia nelle indagini. Ora si cerchi la verità"

Leggi anche: “Non archiviare le indagini sulla strage di Ustica, nelle carte elementi nuovi”: l’appello dei familiari delle vittime

Leggi anche: Uno Bianca, commemorazione per la strage al Pilastro di 35 anni fa: “Ancora senza verità”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Strage del Pilastro. I fratelli delle vittime: Fiducia nelle indagini. Ora si cerchi la verità; L’Uno Bianca e la strage del Pilastro: “Dopo 35 anni ancora in cerca di verità”; La strage del Pilastro 35 anni fa: 'Mandanti e complici ancora fuori'; Uno Bianca, proroga delle indagini. Familiari delle vittime: Ci sono punti forti su cui lavorare.

Uno Bianca, commemorazione per la strage al Pilastro di 35 anni fa: “Ancora senza verità” - Primo anniversario dall’apertura della nuova caserma dei carabinieri nel quartiere, con messa solenne e la deposizione delle corone. msn.com