Storrie storie di torri la Ghirlandina apre le sue porte per raccontare quasi mille anni di imprese
Il 24 gennaio a Modena, la Ghirlandina apre le sue porte per un evento speciale. Alle 18, cittadini e visitatori sono invitati a scoprire i quasi mille anni di storia della torre più famosa della città. Un’occasione per esplorare l’architettura, le imprese e le vicende che hanno plasmato questa icona, offrendo un approfondimento sulla sua importanza storica e culturale.
Sabato 24 gennaio alle 18 Modena invita cittadini e visitatori a salire lungo i gradini della sua torre più celebre per un viaggio affascinante tra storia, architettura e avventura. Con la visita guidata "Storrie, storie di torri. Avventure e disavventure degli edifici più arditi del mondo", la.🔗 Leggi su Modenatoday.it
