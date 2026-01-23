Stipendio docenti e ATA arretrati Pacifico ANIEF | Le cifre non tornano il personale controlli bene il proprio cedolino e segnali gli eventuali errori

Il personale della scuola ha ricevuto recentemente lo stipendio, comprensivo degli aumenti contrattuali del CCNL 2022-2024 e degli arretrati relativi al triennio. Pacifico di ANIEF invita il personale a verificare attentamente il proprio cedolino e a segnalare eventuali errori o incongruenze, per garantire corretta percezione delle retribuzioni e diritti.

Il personale della scuola ha ricevuto lo stipendio comprensivo degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 2022-2024 e gli arretrati del triennio. Gli importi lordi accreditati variano da 1.000 euro a oltre 2.400 euro. Le somme erogate non corrispondono alle aspettative di molti lavoratori. Il sindacato Anief ha raccolto numerose segnalazioni relative a calcoli incompleti o parziali. Il sistema Noipa, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha risposto ad alcuni docenti e personale Ata che hanno inviato ticket di assistenza. Le risposte confermano le criticità segnalate dal sindacato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

