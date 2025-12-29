Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 30 dicembre alle 15 | 00
Il 23 dicembre è stato firmato il contratto scuola 2022-24, definendo gli aumenti e gli arretrati per docenti e ATA. Ma quando saranno effettivi? Qual è la differenza tra stipendio lordo e netto? Se ne parlerà durante il Question Time con Sciandrone (Uil Scuola Rua), in diretta martedì 30 dicembre alle 15:00.
Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN, mentre la FLC CGIL ha scelto di non firmare. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
