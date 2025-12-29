Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 30 dicembre alle 15 | 00

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 dicembre è stato firmato il contratto scuola 2022-24, definendo gli aumenti e gli arretrati per docenti e ATA. Ma quando saranno effettivi? Qual è la differenza tra stipendio lordo e netto? Se ne parlerà durante il Question Time con Sciandrone (Uil Scuola Rua), in diretta martedì 30 dicembre alle 15:00.

Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24. Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN, mentre la FLC CGIL ha scelto di non firmare. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati previsti? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Rinnovo contratto scuola, aumenti e arretrati per docenti e ATA: ecco tutte le cifre. QUESTION TIME con Sciandrone (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 7 novembre alle 16:00

Leggi anche: Organici e reclutamento ATA, ecco cosa cambierà nei prossimi anni. SPECIALE con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE alle 15:00

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Contratto 2022-24: firma definitiva. Tutti gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA [SPECIALE]; Scuola, c’è il regalo di Natale: aumenti in busta paga e arretrati per insegnanti e Ata – tutti gli importi; Di quanto aumenta lo stipendio degli insegnanti con la firma del nuovo contratto; Rinnovo contratto scuola, subito aumenti e arretrati, poi Ccnl 2025/27: nel 2026 altri soldi e nuove norme su diritti, precari, carriera. Parla Barbacci (Cisl).

aumenti arretrati stipendi docentiEcco gli aumenti tabellari degli stipendi ATA e docenti da febbraio 2026 - 24 porta significativi aumenti tabellari degli stipendi per docenti e personale ATA. informazionescuola.it

aumenti arretrati stipendi docentiDocenti e ATA, arretrati e aumenti 2026: quanto arriva in busta paga e quando - Dopo mesi di attesa, rinvii e buste paga “bloccate” sull’indennità di vacanza contrattuale, tra gennaio e febbraio 2026 dovrebbero final ... alphabetcity.it

aumenti arretrati stipendi docentiScuola, nel 2026 aumenti per docenti e ATA: gli importi - 2024: aumenti fino a 144 euro al mese per docenti e 105 per ATA, arretrati e tabelle degli stipendi. catania.liveuniversity.it

Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto?

Video Aumenti e arretrati stipendi docenti e ATA, quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto?

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.