Aumenti e arretrati stipendi per docenti e ATA quando arriveranno? Quale differenza tra lordo e netto? QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola Rua LIVE Martedì 30 dicembre alle 15 | 00

Il 23 dicembre è stato firmato il contratto scuola 2022-24, definendo gli aumenti e gli arretrati per docenti e ATA. Ma quando saranno effettivi? Qual è la differenza tra stipendio lordo e netto? Se ne parlerà durante il Question Time con Sciandrone (Uil Scuola Rua), in diretta martedì 30 dicembre alle 15:00.

