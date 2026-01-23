Ecco il programma completo degli eventi sportivi in tv e streaming di oggi, venerdì 23 gennaio. Tra sport invernali, tennis con gli Australian Open e calcio di Serie A, troverai tutte le informazioni su orari, canali e modalità di visione. Una guida utile per seguire le principali competizioni del giorno, sia in diretta televisiva che online.

Oggi, venerdì 23 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, speed skating, slittino e sci freestyle, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. L’ Italia sfiderà alle ore 20.30 la Serbia nella seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente di questo match affronterà in finale, domenica alle ore 20.30, la vincente dell’altra semifinale, che alle ore 17.00 di oggi metterà di fronte Grecia ed Ungheria. Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingEcco la guida aggiornata agli eventi sportivi di oggi, venerdì 2 gennaio.

Sport in tv oggi (venerdì 9 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 9 gennaio, si svolge una giornata dedicata allo sport in tv, con numerosi eventi in programma.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sport in tv oggi (giovedì 15 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 14 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Sinner, Brignone, Champions e non solo; Dove vedere Napoli-Parma, Inter-Lecce e tutto lo sport in tv del 14 gennaio 2026.

Sport in tv oggi (giovedì 22 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, giovedì 22 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Sinner, Brignone, Champions e non soloScopri tutti gli eventi sportivi in diretta sui principali canali televisivi italiani oggi. sport.virgilio.it

CiaoComo sport - Ieri Dossena, oggi Posh: due difensori in uscita dal Como Arriva la conferma che il Como ha ceduto due difensori in queste ore: ieri Alberto Dossena a titolo temporaneo al Cagliari dopo aver collezionato 23 presenze con la maglia azzurra lo - facebook.com facebook

Jannik Sinner in conferenza stampa: “Non conosco molto bene il mio prossimo avversario ma sono molto contento della mia partita. Oggi era più freddo e ventoso rispetto agli altri giorni e ho cercato di stare quanto vicino alla linea di fondo e sono molto x.com