Sport in tv oggi venerdì 9 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 9 gennaio, si svolge una giornata dedicata allo sport in tv, con numerosi eventi in programma. Tra le discipline principali, si concentrano le competizioni invernali, tra cui la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Zauchensee. Ecco gli orari e il programma completo delle gare, con indicazioni su come seguirle anche in streaming.

Oggi venerdì 9 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle discipline invernali: a Zauchensee andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, a St. Moritz ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di skeleton, lo slittino offrirà la Nations Cup a Winterberg, la combinata nordica farà tappa a Otepaeae con delle mass start e lo sci freestyle sarà protagonista con lo slopestyle ad Aspen, d a non perdere gli Europei di speed skating. Proseguono la United Cup e i tornei di tennis della settimana con i quarti di finale (Musetti incrocerà Wong nell’ATP 250 di Hong Kong), ci sarà spazio anche per la Dakar e per l’abbuffata della Coppa del Mondo di scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it

