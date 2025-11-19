Ospedale Moscati corso di chirurgia toracica robotica
Quest'oggi, presso l'Ospedale Moscati di Avellino si è svolto un corso teorico–pratico di Chirurgia Toracica Robotica, diretto da Rosario Salvi, per diffondere competenze avanzate e uniformare l’accesso alla chirurgia robotica in Campania, favorendo una crescita condivisa tra professionisti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
