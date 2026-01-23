Sorrentino ha incontrato gli studenti a Firenze, esprimendo il suo apprezzamento per l’osservazione dell’umanità. L’evento si è svolto nella sala

di Giulia De Ieso FIRENZE Ha fatto il suo ingresso nella sala "Terra" del cinema Principe, gremita di studenti universitari, tra gli scrosci degli applausi e le musiche rimbombanti dei titoli di coda del suo nuovo lavoro, " La Grazia ". In serata Paolo Sorrentino era atteso anche al cinema Il Portico, ma prima si è concesso alla giovane platea. Occhi spalancati, teste tra le poltrone e orecchie in devoto ascolto. Il regista premio Oscar ha saziato la curiosità dei ragazzi in un clima sospeso tra entusiasmo e commozione per l’incontro con quello che, per molti, è un vero e proprio idolo. Domanda dopo domanda, ha preso forma un confronto generazionale tessuto con cura reciproca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorrentino in sala con gli studenti: "Mi piace osservare l’umanità"

Leggi anche: Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!»

Leggi anche: «Frequento un uomo che mi piace molto, ma a letto mi ha chiesto di penetrarlo con uno strap-on: questa cosa mi mette a disagio»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Arriva in sala La Grazia, il film di Sorrentino girato a Torino. Il regista domenica al Nazionale; Una Roma insolitamente torinese per 'La grazia' di Paolo Sorrentino; La Grazia: Paolo Sorrentino al Cinema Nazionale per presentare il suo ultimo film realizzato in Piemonte; La Grazia, il film di Sorrentino sul potere che dubita. La Recensione.

Sorrentino sbotta contro la security per firmare gli autografi ai fan: Faccio come ca**o dico io. Il videoSono giorni movimentati per Paolo Sorrentino, il famoso regista e sceneggiatore al cinema con il nuovo capolavoro dal titolo La Grazia. In giro, tra una sala e l'altra, tra interviste e altri ... today.it

Anna Ferzetti: Sarà la nuova protagonista del film di Sorrentino, in sala dal 15 gennaioAnna Ferzetti protagonista del nuovo film di Sorrentino, presentato a Venezia, che esplora il rapporto padre-figlia e il tema del fine vita. serial.everyeye.it

Il 2026 si apre, oltre che nel segno di Checco Zalone anche in quello di Paolo Sorrentino. Il ritorno in sala del regista partenopeo con “La Grazia” era ovviamente atteso come si attendono i grandi eventi, se è vero da anni, ormai, l’autore de “Le conseguenze d - facebook.com facebook

Sorrentino a Torino, 'città unica, non è vero che siete falsi e cortesi'. 'Vorrei vivere qui', ma salta l'incontro in sala con il pubblico #ANSA x.com