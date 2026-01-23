Sorrentino in sala con gli studenti | Mi piace osservare l’umanità

Sorrentino ha incontrato gli studenti a Firenze, esprimendo il suo apprezzamento per l’osservazione dell’umanità. L’evento si è svolto nella sala

di Giulia De Ieso FIRENZE Ha fatto il suo ingresso nella sala "Terra" del cinema Principe, gremita di studenti universitari, tra gli scrosci degli applausi e le musiche rimbombanti dei titoli di coda del suo nuovo lavoro, " La Grazia ". In serata Paolo Sorrentino era atteso anche al cinema Il Portico, ma prima si è concesso alla giovane platea. Occhi spalancati, teste tra le poltrone e orecchie in devoto ascolto. Il regista premio Oscar ha saziato la curiosità dei ragazzi in un clima sospeso tra entusiasmo e commozione per l’incontro con quello che, per molti, è un vero e proprio idolo. Domanda dopo domanda, ha preso forma un confronto generazionale tessuto con cura reciproca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

