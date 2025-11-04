Adani sicuro | Chivu è da grande squadra mi piace anche quando non mi piace l’Inter!

Inter News 24 Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani ha espresso grande stima per Cristian Chivu, lodando le sue qualità da allenatore dell’ Inter. Ecco le sue parole a Viva El Futbol. GIUDIZIO SU CHIVU – Io devo dire, credendoci, che mi piace sempre Chivu anche quando non mi piace l’Inter. Lui è molto serio, molto nuovo ma credibile, un nuovo che fa bene. Estremamente pulito, mai ruffiano. LE SUE QUALITA’ – Mi piace in campo, mi piace fuori quando dice di non fare la polemica su Henrique o su Diouf perché avevano fatto male anche le punte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani sicuro: «Chivu è da grande squadra, mi piace anche quando non mi piace l’Inter!»

Leggi anche questi approfondimenti

Adani sicuro: «Epoca in cui vale tutto! Contratti forti non gestiti. Inter? Ecco cosa penso di Ausilio» - X Vai su X

In esclusiva per SportLive16 gli auguri al Palermo e a Palermo di LELE ADANI #sportlive16 - facebook.com Vai su Facebook

Adani: "Il progetto Chivu sta decollando. L'Inter ha ritrovato sicurezze, gioco e attenzione" - Nel suo intervento durante la Domenica Sportiva, Lele Adani ha elogiato l'attacco dell'Inter e le nuove alternative trovate da Cristian Chivu, come il brillante Bonny ammirato durante l'ultima gara ... Secondo tuttomercatoweb.com

Lele Adani: «Io e Bobo Vieri riuniti come gli Oasis? Assolutamente no» - Adani punta su Cesc Fabregas come allenatore che può lasciare un segno grazie a una comunicazione sincera, calcistica e coraggiosa. Scrive ilmattino.it

Lele Adani: «Io e Bobo Vieri riuniti come gli Oasis? Assolutamente no. Non alleno: continuerò a parlare di calcio e a rompere le scatole» - Adani punta su Cesc Fabregas come allenatore che può lasciare un segno grazie a una comunicazione sincera, calcistica e coraggiosa. Lo riporta leggo.it