Inter Pisa LIVE 0-1 | clamorosa indecisione di Sommer Moreo la sblocca quasi da metà campo!

Alle 20:45 si gioca a San Siro Inter Pisa, incontro valido per la 22ª giornata della Serie A 202526. Segui con noi l’andamento della partita, che si sta sviluppando con un episodio chiave: un’uscita indecisa di Sommer, che permette a Moreo di segnare quasi da metà campo. Restate aggiornati per tutte le novità sul match.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

