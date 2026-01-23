Inter Pisa LIVE 0-1 | clamorosa indecisione di Sommer Moreo la sblocca quasi da metà campo!
Alle 20:45 si gioca a San Siro Inter Pisa, incontro valido per la 22ª giornata della Serie A 202526. Segui con noi l’andamento della partita, che si sta sviluppando con un episodio chiave: un’uscita indecisa di Sommer, che permette a Moreo di segnare quasi da metà campo. Restate aggiornati per tutte le novità sul match.
di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
LIVE - Inter-Pisa 0-0, 3': Marcenaro dà il via al match, primo pallone per i nerazzurri di ChivuINTER-PISA 0-0 LIVE MATCH 3' - Pio Esposito prova a giocare la palla a ridosso dell'area toscana tra cinque difensori del Pisa, che alla fine hanno la meglio. ------ 20.46 ... fcinternews.it
Inter-Pisa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Inter-Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
L’11 di Cristian Chivu per Inter-Pisa: 3-5-2 Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; L. Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos; Lautaro, Pio Esposito Ultima a San Siro prima dei Giochi! - facebook.com facebook
PANCHINA INTER-PISA: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo @fcin1908it #InterPisa #SerieA #Fcinter1908 x.com
