Solo il 26% degli studenti italiani si sente molto coinvolto nella vita scolastica secondo il sondaggio UNICEF sulla partecipazione educativa

L’UNICEF Italia ha diffuso i risultati di un sondaggio sulla percezione della partecipazione scolastica in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione del 24 gennaio. La rilevazione è stata condotta nell’ambito del programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” con la partecipazione di 150 scuole distribuite sul territorio nazionale. I dati evidenziano che meno della metà degli studenti dichiara di sentirsi coinvolto in modo significativo nella vita della propria scuola. La percentuale di chi afferma di sentirsi molto coinvolto scende al 26%, rivelando un gap significativo tra le aspettative del sistema educativo e la percezione effettiva degli alunni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

