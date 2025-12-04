Partecipazione famiglie e studenti alla vita scolastica e sostegno volontariato | assegnati 200.000 euro per il 2025 26 DECRETO

Con il decreto dipartimentale n. 3589 del 26 novembre 2025, il Ministero ha disposto un nuovo stanziamento da destinare alle attività di promozione della partecipazione nella scuola. La somma è pari a 200.000 euro. L’obiettivo è sostenere iniziative rivolte agli studenti e alle famiglie, oltre al volontariato sociale. L'articolo Partecipazione famiglie e studenti alla vita scolastica e sostegno volontariato: assegnati 200.000 euro per il 202526. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it