Siria il ritorno dell’ISIS e il tradimento dei curdi | lo Stato Islamico sta tornando

La situazione in Siria si complica nuovamente, con il ritorno dell’ISIS dopo la ritirata dei curdi, in particolare dall’area di Al-Hol. Nonostante le precedenti sconfitte, il gruppo jihadista sembra riprendere forza, evidenziando le fragilità delle strategie di stabilizzazione nella regione. Questa ripresa solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità del territorio, richiedendo un’attenzione costante e un’analisi approfondita degli sviluppi in corso.

Pensavamo fosse stato sconfitto e invece l'ISIS c'è ancora e può tornare dopo la ritirata dei curdi, soprattutto dal campo di Al-Hol.🔗 Leggi su Fanpage.it

Siria, il ritorno dell’ISIS e il tradimento dei curdi: lo Stato Islamico sta tornandoLa presenza dell'ISIS in Siria sembra ancora attuale, nonostante le precedenti sconfitte.

Raid contro 35 obiettivi dell'Isis in Siria, resa dei curdiGli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Siria, colpendo 35 obiettivi dell’Isis.

SIRIA. Dal confronto armato all’accordo: il ritorno dell’autorità di Damasco nelle aree curdeA seguito della scadenza del termine per l’implementazione dell’accordo del 10 marzo 2025 tra le SDF e il Governo di al Sharaa, che secondo quanto era stato concordato sarebbe dovuta avvenire entro la ... agcnews.eu

Addio all’enclave curda in Siria, finisce il sogno di RojavaUna firma con Damasco ha messo fine all’esperienza autonomista e alla resistenza di Kobane, dove le donne hanno assunto un ruolo centrale nella politica e nella vita sociale ... unionesarda.it

La fine dell’autonomia curda in Siria segna il ritorno degli equilibri imposti: via libera USA, soddisfazione turca, Israele defilato. Restano ISIS, tensioni settarie e territori occupati. Il caos, ancora una volta, è la vera strategia. - facebook.com facebook