Raid contro 35 obiettivi dell' Isis in Siria resa dei curdi
Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Siria, colpendo 35 obiettivi dell’Isis. Nel contempo, a Aleppo si registra la resa dei curdi nei confronti delle forze governative. Questi sviluppi evidenziano le complesse dinamiche sul terreno e l’evoluzione del conflitto nella regione.
Bombe statunitensi su 35 obiettivi dell’Isis mentre ad Aleppo c'è la resa dei curdi rispetto ai governativi. Almeno per il momento. I n Siria per un fronte che sembra raffreddarsi ce n'è un altro che si riaccende all’improvviso: dopo giorni di scontri, i curdi delle forze democratiche siriane (Sdf) hanno desistito dalla resistenza armata in alcuni quartieri della seconda città del Paese, lasciandone. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Siria, nuovi raid Usa contro obiettivi dell'Isis
Leggi anche: Raid Usa contro l’Isis in Siria: colpiti decine di obiettivi
Usa, colpiti 35 obiettivi dell’Isis in Siria. Impiegati anche F-16 giordani; Blitz contro Isis in Siria condotto dalle forze aeree di Uk e Francia; Caccia invisibili, inferno di fuoco. Un raid chirurgico di 30 minuti; Pentagono, attacchi su larga scala contro obiettivi dell'Isis in Siria.
Raid contro 35 obiettivi dell'Isis in Siria, resa dei curdi - Bombe statunitensi su 35 obiettivi dell'Isis mentre ad Aleppo c'è la resa dei curdi rispetto ai governativi. ansa.it
Siria, raid su larga scala degli americani contro l'Isis - Gli attacchi fanno parte dell'operazione Hawkeye Strike, lanciata da Trump il 19 dicembre in risposta diretta all'imboscata terrorista del 13 dicembre ... avvenire.it
Nuovi raid degli Usa contro le basi dell’Isis. Caos ad Aleppo, oltre 150mila sfollati - Gli Stati Uniti tornano a effettuare attacchi su larga scala contro obiettivi dell’Isis in Siria. msn.com
Attacco americano su larga scala in Siria, esercito Usa conferma raid contro obiettivi Isis La notizia: https://qds.it/attacco-americano-su-larga-scala-in-siria-esercito-usa-conferma-raid-contro-obiettivi-isis/ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.