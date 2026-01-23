Conclusi i colloqui Ucraina-Usa-Russia ad Abu Dhabi Zelensky | Trump ci darà i Patriot – La diretta

Sono terminati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. I partecipanti hanno deciso di proseguire le discussioni anche nella giornata successiva, secondo il piano stabilito. Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti forniranno sistemi Patriot all’Ucraina. La riunione rappresenta un momento di confronto importante tra le parti coinvolte nel conflitto, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

Terminata la prima giornata di colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. I negoziatori hanno concordato di proseguire le discussioni domani, come previsto dal piano iniziale del trilaterale, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa Tass. Nel frattempo, l’Ue ha ribadito il suo «pieno impegno e sostegno» a Kiev. Stando a quanto riporta Politico, Stati Uniti e Unione europea «sperano di attrarre 800 miliardi di dollari di fondi pubblici e privati??in 10 anni per aiutare a ricostruire l’Ucraina» una volta che la Russia avrà posto fine alla sua invasione su vasta scala. È quanto prevede un documento di 18 pagine redatto dalla Commissione dal titolo Roadmap per la prosperità dell’Ucraina: una visione per l’Ucraina 2040.🔗 Leggi su Open.online

