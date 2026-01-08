Si rompe un tubo strada chiusa e spargisale in azione

Questa mattina a Villasanta si sono verificati disagi per gli automobilisti a causa della rottura di un tubo dell'acqua. L'intervento dei tecnici ha comportato la chiusura temporanea di alcune vie, tra cui Via della Vittoria e Via Baracca, e l'uso di spargisale per garantire la sicurezza stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 7:30, causando disagi alla circolazione nella zona.

Ampi disagi questa mattina, 8 gennaio, per gli automobilisti brianzoli. A Villasanta infatti, intorno alle 7:30 del mattino la rottura di un tubo dell'acqua ha portato alla chiusura di parte delle vie della Vittoria e Baracca.Il guastoL'acqua ha iniziato ad invadere l'incrocio delle due vie a.

