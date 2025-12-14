Parte un colpo di pistola in casa nel Cremonese e ferisce una donna all'addome | è grave

Un colpo di pistola esploso in una casa a Pieve d'Olmi, nel Cremonese, ha ferito gravemente una donna di 40 anni all’addome. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Una 40enne è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata ferita da un colpo di pistola in un'abitazione di Pieve d'Olmi (Cremona). Il proiettile sarebbe stato esploso in modo accidentale. Fanpage.it Parte un colpo di pistola in casa nel Cremonese e ferisce una donna all’addome: è grave - Una 40enne è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata ferita da un colpo di pistola in un'abitazione di Pieve d'Olmi (Cremona) ... fanpage.it

Pieve d’Olmi, parte un colpo di pistola: ferita una donna, grave in ospedale - Secondo una prima ricostruzione, il proiettile sarebbe partito accidentalmente mentre un’altra persona stava pulendo l’arma. msn.com

Ancora da quantificare il bottino. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per identificare i responsabili. Colpo fallito invece a Rutigliano - facebook.com facebook

Subsonica - Colpo Di Pistola

Video Subsonica - Colpo Di Pistola Video Subsonica - Colpo Di Pistola