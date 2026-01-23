Nel match di Serie D, Leonardo Pescicani ha segnato un gol decisivo all’ultimo minuto, permettendo al Sansepolcro di strappare un pareggio contro il Follonica Gavorrano. La partita, caratterizzata da un equilibrio difficile da spezzare, ha evidenziato la determinazione della squadra ospite nel reagire alle difficoltà. Un risultato che testimonia la tenacia e la volontà di recupero dei bianconeri in un campionato ancora aperto.

E’ stato l’uomo del gol a tempo scaduto. Un guizzo di Leonardo Pescicani è servito a riagguantare il Sansepolcro nell’1-1 di domenica: un pareggio sudato per una formazione, quella del Follonica Gavorrano, che sta ancora tentennando. Il centrocampista minerario col suo gol ha evitato la seconda sconfitta di fila, ma soprattutto ha corso una quantità importante di chilometri per tutto il terreno di gioco a dimostrazione della sua duttilità. Esterno classe 2005 Leonardo Krzysztof Pescicani è nato a Pabianice, in Polonia, ha doppia nazionalità, polacca e italiana. Per caratteristiche, può giocare prevalentemente sulla sinistra per sfruttare il piede opposto, ma anche sulla fascia destra o esterno in un centrocampo a cinque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Pescicani, gol pesante: "Bravi a reagire»

