Si tiene stretto il punto mister Mattia Gori. "Sono molto soddisfatto della prova – spiega – perché siamo andati sotto su un episodio che dire dubbio è dire poco, un rigore contro che non discuto, ma prima c’erano stati tre episodi analoghi non fischiati a favore nostro. Poi siamo stati bravi a reagire. Sono contento anche per Arrondini, un gol all’esordio è molto positivo per lui. Rimontare fa parte del nostro Dna, era già successo a Imola. Peccato solo per il finale in cui meritavamo di vincere". La 14^ giornata: Correggese-Progresso 0-2, Sasso M.-Desenzano 1-3, Imolese -T. Coriano 1-1, Piacenza-Sant’Angelo 2-0, Tuttocuoio-Lentigione 1-2, Pistoiese-Pro Sesto 0-2, Palazzolo-Trevigliese 1-2, Sangiuliano-Crema 2-2, Rovato-Cittadella 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gori: "Bravi a reagire, meritavamo di vincerla"