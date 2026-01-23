La nazionale italiana di pallanuoto affronta la semifinale degli Europei a Belgrado, incontrando i padroni di casa della Serbia, favoriti e campioni olimpici in carica. Nonostante l'impegno, gli azzurri non riescono a superare l'ostacolo serbo e si contendono ora il terzo posto nel torneo, in vista della finale per il bronzo.

Era uno scoglio insuperabile. A Belgrado, contro i padroni di casa, in semifinale agli Europei, sfidando i campioni olimpici in carica. La partita era una mission impossibile, nonostante ciò il Settebello ha fatto il meglio possibile, nonostante qualche piccolo errore, per onorarla. L’ultimo atto lo conquista la Serbia: i campioni di Parigi 2024 battono per 17-13 la Nazionale italiana di pallanuoto che andrà a giocarsi con la Grecia la medaglia di bronzo continentale. Da sottolineare la performance della compagine guidata da Sandro Campagna, ricca di giovani esordienti. Partita giocata faccia a faccia contro un avversario clamoroso, senza subire il confronto e rimanendo per lunghi tratti nella contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serbia troppo forte per il Settebello: Italia in finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto

