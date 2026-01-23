Aggiornamenti in tempo reale sulla partita Serbia-Italia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La squadra serba si è dimostrata più efficace, portando a casa la vittoria per 17-13. Per l’Italia, sono da segnalare le prestazioni di Condemi, Ferrero e Iocchi Gatta, autori di triple decisive. Segui la diretta per tutte le novità e i dettagli sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 4 gol a testa per Mandic e Rasovic. Per l’Italia triplette di Condemi, Ferrero e Iocchi Gratta. 21.54 Addirittura 911 in superiorità per la Serbia, 818 per l’Italia. I balcanici si sono rivelati più forti in ogni aspetto del gioco. Sarebbe servito un Del Lungo in serata di grazia per provarci, ma così non è stato. 21.53 I padroni di casa, nonché tre volte campioni olimpici, si sono rivelati un paio di spanne sopra rispetto a questo Settebello rinnovato. Ripetiamo: per gli azzurri aver raggiunto la semifinale è già un grande risultato, inatteso alla vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 17-13, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: padroni di casa troppo superiori, Settebello per il bronzo

