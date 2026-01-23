Sentiero lungo Arda consegnate 678 firme per completare il tracciato

Recentemente, l’associazione Percorso lungo Arda ha consegnato un documento con 678 firme raccolte nei mesi scorsi. La petizione mira a chiedere ai Sindaci di Fiorenzuola, Alseno e Castellarquato di completare il tracciato del sentiero lungo l’Arda, favorendo così un miglioramento delle aree naturali e delle opportunità di escursionismo per la comunità.

Si è conclusa nei giorni scorsi, con la consegna del documento contenente le 678 sottoscrizioni, la raccolta di firme promossa nei mesi scorsi dall'associazione fiorenzuolana Percorso lungo Arda e finalizzata a chiedere ai Sindaci dei Comuni di Fiorenzuola, Alseno e Castellarquato, di porre in.

