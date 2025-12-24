L’Amministrazione ha già detto chiaro e tondo che «indietro non si torna», ma sono state comunque depositate in Comune 3mila firme di residenti e commercianti che chiedono di tornare al vecchio sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Le firme sono state raccolte in 20 giorni e hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Rifiuti indifferenziati, consegnate 3mila firme per il ritorno al vecchio sistema

