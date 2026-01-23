Semplice cliente | la leggenda di Mario Magnotta al cinema

Il 26 gennaio, al multicinema Arca di Spoltore in Abruzzo, sarà proiettato

Torna al cinema in Abruzzo il 26 gennaio al multicinema Arca di Spoltore, “Semplice cliente”, il nuovo film di Alessio De Leonardis. Prodotto da Duende Film e distribuito da Mescalito Film, il docufilm esce in sala in tutta Italia. Un viaggio tra ironia e malinconia, tra costume e memoria collettiva, per raccontare l’uomo che fece ridere un Paese intero – e che, nel farlo, seppe raccontarne l’anima meglio di chiunque altro. Voleva solo comprare una lavatrice. Invece ha fatto la storia. La vicenda incredibile di Mario Magnotta, il bidello aquilano diventato leggenda a causa di uno scherzo telefonico: una voce che fece ridere l’Italia, e che oggi commuove per ciò che nascondeva dietro quelle risate.🔗 Leggi su Ilpescara.it

“Semplice Cliente”, la leggenda di Mario Magnotta all'Uci Cinemas Palermo solo per un giornoIl film “Semplice Cliente”, diretto da Alessio De Leonardis, sarà proiettato all'Uci Cinemas Palermo per un giorno.

Un semplice cliente, la leggenda di Mario Magnotta diventa un film: le interviste a Grandangolo

