Scomparsa della piccola Elisabetta Maria grazie a tutti per la vicinanza

I familiari di Elisabetta Maria, scomparsa prematuramente a sei anni, desiderano ringraziare tutti per il sostegno e la vicinanza dimostrata in questo momento difficile. Di seguito pubblichiamo la loro lettera di ringraziamento, che esprime gratitudine e riconoscenza per l’affetto ricevuto.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento dei famigliari della piccola Elisabetta Maria, prematuramente scomparsa a sei anni. In molti avevano risposto all'appello per donare sangue per aiutarla.Giorgio e Maura, unitamente alle proprie famiglie, Ingrosso e Monopoli, profondamente.🔗 Leggi su Brindisireport.it

