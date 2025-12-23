Trovato il corpo della piccola Melodee la bimba di 9 anni scomparsa a ottobre negli Usa | arrestata la madre

È stato rinvenuto il corpo di Melodee B., la bambina di 9 anni scomparsa a ottobre in California. I resti sono stati trovati nello Utah e la madre è stata arrestata. La vicenda evidenzia la complessità delle indagini e la tristezza di una perdita che ha colpito la famiglia e la comunità.

Orrore negli Usa: trovata morta la bimba di 9 anni Melodee Buzzard. Arrestata la madre - Le ricerche della piccola Melodee Buzzard sono finite nel peggiore dei modi: il corpo della bambina di 9 anni è stato trovato nello Utah a più di due mesi ... gazzettadelsud.it

Proseguono le indagini sul decesso del 16enne Dario Cipullo, trovato morto in un canale a Novara. I genitori sentiti dai Carabinieri per ricostruire le ultime ore del ragazzo. Oggi verrà eseguita l’autopsia sul corpo, disposte anche analisi sul cellulare - facebook.com facebook

Le speranze sono finite. Intorno alle 12 del 21 dicembre Dario Cipullo è stato trovato senza vita nel canale Cavour ad Agognate, nel Novarese, non molto distante dal casello autostradale e dal polo logistico di Amazon. Gli investigatori sono al lavoro per capir x.com

