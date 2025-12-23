Trovato il corpo della piccola Melodee la bimba di 9 anni scomparsa a ottobre negli Usa | arrestata la madre
È stato rinvenuto il corpo di Melodee B., la bambina di 9 anni scomparsa a ottobre in California. I resti sono stati trovati nello Utah e la madre è stata arrestata. La vicenda evidenzia la complessità delle indagini e la tristezza di una perdita che ha colpito la famiglia e la comunità.
Ritrovati nello Utah i resti di Melodee B., la bambina di 9 anni scomparsa a ottobre in California (Usa). La madre 40enne, Ashlee, è stata arrestata e ora si trova rinchiusa nel carcere della Contea di Santa Barbara senza possibilità di cauzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
