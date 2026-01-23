Schlein striglia Meloni | Così diventiamo sudditi Usa deve prendere una posizione

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha criticato le recenti posizioni di Giorgia Meloni sulla politica estera, sottolineando l'importanza di un'impostazione autonoma e responsabile dell’Italia. Ritenendo che un atteggiamento troppo accondiscendente possa indebolire la sovranità nazionale e portare l’Italia a diventare più dipendente dagli Stati Uniti, Schlein ha invitato il governo a chiarire la propria posizione e a difendere gli interessi del paese.

"Se chini sempre il campo, non stai facendo un buon servizio all'Europa", ha tuonato la segretaria in riferimento al premier Elly Schlein osserva da bordo campo l'evoluzione degli eventi centrali della geopolitica mondiale. La leader del Pd studia le mosse di Giorgia Meloni in silenzio, salvo poi lanciare attacchi e critiche in situazioni specifiche, possibilmente internazionali, cercando di ricordare che non tutti il parterre politico italiano condivide le sue stesse posizioni. A poche ore dall'intervento di Donald Trump al Forum economico di Davos, il volto dem ha raggiunto gli altri leader socialisti a margine del Consiglio europeo straordinario, al fine di discutere la possibile escalation geopolitica verso cui sembra avvicinarsi l'Europa.

