Meloni accetta il confronto con Schlein ad Atreju ma pone una condizione | Ci deve essere anche Conte

La premier Giorgia Meloni ha accettato l’invito al confronto con Elly Schlein durante la prossima edizione di Atreju, dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant’Angelo. In un post pubblicato su Facebook, Meloni ha definito l’evento «una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente» e si è detta «pronta a confrontarsi con l’opposizione». Ma a una condizione: la presenza anche di Giuseppe Conte, leader del M5s. «Per due ragioni – ha spiegato –: la prima è che Conte, a differenza di Schlein, negli anni passati ha partecipato ad Atreju senza imporre alcun vincolo, anche quando era Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Open.online

