Ladra dimettiti La ministra Santanché contestata all’apertura del forum sul turismo

Durante l'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata immediatamente contestata da un partecipante. Nonostante l'interruzione, la ministra ha ringraziato e ha proseguito con il suo intervento, in un contesto di dialogo e rispetto reciproco. Questo episodio evidenzia le tensioni che possono emergere nel confronto pubblico su temi di grande rilevanza per il settore turistico.

"Grazie". La ministra del turismo Daniela Santanché non fa in tempo a iniziare il discorso d'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano che dalla platea si alza un contestatore. "Ladra, dimettiti" grida prima di essere allontanato dalla sala dalla polizia. "D'altra parte questa è la democrazia" commenta la ministra dal palco.

