Sanremo 2027 Carlo Conti si smarca | Meglio conduca qualcuno più giovane e aitante Intanto si avvicina l’edizione 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, mentre si apre il dibattito sulla conduzione del prossimo anno. Carlo Conti, figura storica della kermesse, ha recentemente espresso la sua opinione, suggerendo che potrebbe essere preferibile affidare il ruolo a una figura più giovane e dinamica. Questa osservazione si inserisce in un contesto di continui cambiamenti e riflessioni sulla direzione futura dell'evento musicale più importante d’Italia.

Il Festival di Sanremo 2026 deve ancora iniziare, ma Carlo Conti ha già lanciato un messaggio chiaro sul futuro della manifestazione. Durante un’intervista al podcast Pezzi – Dentro la musica, condotto da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, il conduttore toscano ha affrontato il tema della direzione artistica per l’edizione 2027, lasciando intendere che non sarà lui a guidare il prossimo Festival. “Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”, ha dichiarato Conti con il suo caratteristico tono ironico. Una battuta che sembra quasi il ritratto di Stefano De Martino, nome che circola con insistenza negli ambienti televisivi come possibile erede alla conduzione dell’Ariston. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Sanremo 2026, Carlo Conti chiarisce: “Dal 2027 spero in un volto nuovo (più giovane e belloccio)”Carlo Conti ha annunciato che il Festival di Sanremo 2026 sarà l’ultimo a condurlo, aprendo così a un futuro volto nuovo.

“Il più grande ritorno all’Ariston”. Sanremo 2026, Carlo Conti ottiene il suo sì: gran colpoA meno di due mesi dall’inizio di Sanremo 2026, si intensificano le aspettative per l’edizione condotta da Carlo Conti, che ha recentemente ottenuto l’ok definitivo.

