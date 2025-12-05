Giuliano UGL Salute | La presenza del ministro Schillaci al nostro dibattito conferma la centralità dei professionisti della sanità
UGL Salute promuove un confronto istituzionale per valorizzare i professionisti sanitari e rafforzare il sistema salute in Italia. Il dibattito “Professionisti della Sanità, Fondamenta del Paese”, promosso da UGL Salute all’interno del Consiglio Nazionale, si è trasformato in un momento di confronto vivo e partecipato, caratterizzato da una forte condivisione di intenti e dalla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha voluto essere presente per sottolineare l’importanza del tema. Accanto a lui, il Sottosegretario Marcello Gemmato, il Segretario Generale UGL Paolo Capone e una lunga serie di rappresentanti del mondo politico e istituzionale che hanno arricchito il dialogo con contributi concreti e sentiti In sala erano presenti, tra gli altri, il Senatore Salvatore Sallemi, la Senatrice Daniela Ternullo, l’ Onorevole Andrea Quartini, la Consigliera Regionale della Campania Susy Panico, l’ Assessore Fabrizio Ghera e la giornalista scientifica Martina Benedetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi a Roma ho partecipato al convegno di UGL Salute dedicato ai professionisti della salute, un momento di confronto importante su temi decisivi per il futuro del nostro sistema sanitario. Un grazie al Segretario Nazionale Gianluca Giuliano per l’invito e per i - facebook.com Vai su Facebook
Giuliano (UGL Salute): “La presenza del ministro Schillaci al nostro dibattito conferma la centralità dei professionisti della sanità” - Giuliano (UGL Salute): “La presenza del ministro Schillaci al nostro dibattito conferma la centralità dei professionisti della sanità” ... Da politicamentecorretto.com
Sanità privata, Giuliano (UGL): "Positivo incontro al Ministero della Salute su rinnovo del CCNL" - La UGL Salute, con una delegazione composta dal segretario nazionale Gianluca Giuliano e dal dirigente nazionale Valerio Franceschini, ha partecipato all’incontro presso il Ministero della Salute sul ... Riporta iltempo.it
Gianluca Giuliano, Ugl: nuove assunzioni nel Ssn con le risorse spese per i gettonisti - “La posizione del ministro della Salute Orazio Schillaci sui medici gettonisti, espressa a margine della seconda giornata degli Stati generali della prevenzione, è assolutamente condivisibile. Lo riporta milanofinanza.it
Sanità, Giuliano (UGL): “La restituzione degli straordinari è una vergogna. Infermieri e OSS malpagati e ora anche vessati” - I lavoratori della sanità meritano rispetto, stipendi dignitosi e riconoscimento, non ulteriori tagli e umiliazioni” ... Si legge su msn.com
Contratto unico degli operatori sanitari. Giuliano (UGL): “Apertura dal Ministero della Salute. Governo lavori per un provvedimento epocale” - Il percorso, per ora nella forma di ipotesi “potrà essere lungo e non deve mettere in discussione le attuali trattative per i rinnovi di accordi che, nel frattempo, dovranno seguire il loro corso” 26 ... Si legge su quotidianosanita.it
Sanità, l'Ugl chiede al governo lo stop al commissariamento - Il segretario nazionale Ugl salute, Gianluca Giuliano, a Cosenza per incontri istituzionali e in vista anche delle elezioni per le Rsu ha condiviso con il segretario dell'Unione territoriale, ... Scrive rainews.it