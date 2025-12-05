Giuliano UGL Salute | La presenza del ministro Schillaci al nostro dibattito conferma la centralità dei professionisti della sanità

UGL Salute promuove un confronto istituzionale per valorizzare i professionisti sanitari e rafforzare il sistema salute in Italia. Il dibattito “Professionisti della Sanità, Fondamenta del Paese”, promosso da UGL Salute all’interno del Consiglio Nazionale, si è trasformato in un momento di confronto vivo e partecipato, caratterizzato da una forte condivisione di intenti e dalla presenza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha voluto essere presente per sottolineare l’importanza del tema. Accanto a lui, il Sottosegretario Marcello Gemmato, il Segretario Generale UGL Paolo Capone e una lunga serie di rappresentanti del mondo politico e istituzionale che hanno arricchito il dialogo con contributi concreti e sentiti In sala erano presenti, tra gli altri, il Senatore Salvatore Sallemi, la Senatrice Daniela Ternullo, l’ Onorevole Andrea Quartini, la Consigliera Regionale della Campania Susy Panico, l’ Assessore Fabrizio Ghera e la giornalista scientifica Martina Benedetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

