Caritas Catania ‘Si muove la città’ una mostra fotografica nel quartiere di San Cristoforo

La mostra fotografica “Si muove la città” a Catania, allestita nel quartiere di San Cristoforo, offre uno sguardo autentico sulla vita quotidiana locale. Promossa da Caritas Catania, questa iniziativa invita alla riflessione attraverso immagini che raccontano il quartiere, favorendo ascolto, studio e partecipazione della comunità. Un’occasione per conoscere e apprezzare il patrimonio sociale e culturale di San Cristoforo.

Sguardi fotografici sul quartiere San Cristoforo Un progetto di ascolto, studio e partecipazione. La Caritas diocesana di Catania invita all'inaugurazione della mostra fotografica Si muove la città, frutto di oltre un anno di lavoro condiviso con abitanti, volontari, operatori e parroci attivi nel quartiere San Cristoforo. Il percorso ha previsto tavoli di confronto e momenti di dialogo che hanno permesso di approfondire temi, bisogni e potenzialità del territorio. Il workshop fotografico. All'interno del progetto è stato realizzato un workshop di fotografia con laboratorio su strada, guidato da professionisti del settore e rivolto a giovani under 35.

