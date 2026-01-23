Salerno Basket ’92 continua a rinforzarsi | ecco Giovanna Martines

Il Salerno Basket ’92 si rafforza con l’ingaggio di Giovanna Martines, un'aggiunta significativa al roster della squadra. Con questa novità, la società intende consolidare le proprie possibilità di raggiungere gli obiettivi stagionali. Giovanna Martines porta con sé esperienza e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide. La squadra continua così il percorso di crescita, puntando a migliorare la propria posizione in campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Salerno Basket ’92 affronterà d’ora in avanti la rincorsa salvezza con un volto nuovo. Giovanna Martines, ala classe 2000 originaria di Napoli, è una nuova giocatrice della squadra cara al patron Angela Somma e farà il suo esordio già dopodomani – domenica 25 gennaio – sul campo della Sardegna Marmi Virtus Cagliari in occasione della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Dopo gli esordi nella PB63 Battipaglia, la carriera di Martines ha fatto tappa alla Libertas Rosa Forlì in A2, alla Virtus Bologna in A1, poi a Vicenza, Ponzano e Capri sempre in A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

