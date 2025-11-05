Salerno Basket ’92 separazione con coach Nardone
Tempo di lettura: < 1 minuto Le strade del Salerno Basket ’92 e di coach Fabio Nardone si separano consensualmente. Dopo la sconfitta rimediata dalle granatine a Costa Masnaga (75-68) nello scorso weekend alla quinta giornata del campionato di A2 femminile, ci sarà una nuova guida tecnica per Denes e compagne. Il club e l’allenatore hanno optato per la risoluzione contrattuale e la direzione degli allenamenti è stata affidata pro tempore all’assistente Matteo Del Basso, in attesa della nomina del nuovo capo allenatore che guiderà il gruppo sabato al PalaSilvestri in occasione dello scontro diretto contro Milano Basket Stars. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
