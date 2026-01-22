Pagelle Roma-Stoccarda 2-0 super Pisilli | male Ferguson

La partita tra Roma e Stoccarda si è conclusa con una vittoria dei giallorossi per 2-0, grazie anche alla rete di Pisilli. La prestazione complessiva ha evidenziato alcune criticità, in particolare per Ferguson, che non ha mostrato il solito rendimento. I tre punti conquistati rappresentano un passo importante nel percorso di crescita della squadra, con attenzione ai miglioramenti necessari in vista delle prossime sfide.

Terminata la gara tra Roma e Stoccarda, con i giallorossi che sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie alla rete di Pisilli. Una vittoria fondamentale che porta i giallorossi tra le prime otto della classe in Europa League. Svilar: 6.5 Come sempre ci mette i guantoni e salva la situazione. Sia nel primo che nel secondo tempo si è distinto per un paio di tiri ravvicinati. SICUREZZA. Celik: 6.5 Nella posizione di braccetto è un altro giocatore. Tempestivo nelle chiusure, veloce nei recuperi e riesci a tenere benissimo le sgasate del reparto offensivo dello Stoccarda. VELOCISTA. Ziolkowski: 6 Sempre pronto e tempestivo quando si tratta di chiudere l’avversario, nonostante qualche concessione in campo aperto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Chance dal 1' per Ferguson e Pisilli. Le probabili formazioni di Roma-StoccardaLa Roma si prepara ad affrontare lo Stoccarda in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Europa League.

PAGELLE E TABELLINO ROMA-STOCCARDA 2-0: Pisilli, così si cresce. Undav sbaglia tuttoAnalisi e valutazioni del match tra Roma e Stoccarda, disputato all'Olimpico e valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League 202526.

