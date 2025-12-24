'Tuttosport' oggi in edicola rivela un retroscena sul mercato del Milan. Ci sarebbe stato un sondaggio per Skriniar, ma per il Fenerbahce il difensore ex Inter è incedibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sondaggio per Skriniar ma il Fenerbahce fa muro: il difensore non si muove

Romano: Sirene italiane per Skirniar, ma il Fenerbahçe lo blinda.

Milan, sondaggio esplorativo per Skriniar ma il Fenerbahçe non lo vuole cedere - Sia Koni De Winter che David Odogu non si stanno dimostrando all'altezza e per questo i rossoneri ... milannews.it