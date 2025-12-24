Milan sondaggio per Skriniar ma il Fenerbahce fa muro | il difensore non si muove
'Tuttosport' oggi in edicola rivela un retroscena sul mercato del Milan. Ci sarebbe stato un sondaggio per Skriniar, ma per il Fenerbahce il difensore ex Inter è incedibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Romano: Sirene italiane per Skirniar, ma il Fenerbahçe lo blinda.
Milan, sondaggio esplorativo per Skriniar ma il Fenerbahçe non lo vuole cedere - Sia Koni De Winter che David Odogu non si stanno dimostrando all'altezza e per questo i rossoneri ... milannews.it
Skriniar, accostato nelle ultime ore al Milan come possibile rinforzo in difesa, è considerato incedibile dal Fenerbahce: la rivelazione di Romano - Skriniar, accostato nelle ultime ore al Milan come possibile rinforzo in difesa, è considerato incedibile dal Fenerbahce: la rivelazione di Romano Mentre la caccia al difensore centrale del Milan cont ... milannews24.com
Romano: "Sirene italiane per Skirniar, ma il Fenerbahçe lo blinda" - Il nome di Milan Skriniar continua a circolare con insistenza in ogni sessione di mercato, e anche gennaio non fa eccezione. tuttojuve.com
