La Roma ha deciso di mantenere Daniele Ghilardi in rosa fino a fine stagione. La scelta si basa sulle recenti prestazioni del difensore, che hanno soddisfatto la società. La decisione riflette l’intenzione di consolidare la rosa in un momento cruciale della stagione, offrendo continuità e fiducia al giocatore.

La Roma fa una scelta chiara in difesa. Le ultime prestazioni di Daniele Ghilardi hanno convinto pienamente il club, che ha deciso di trattenerlo in rosa fino al termine della stagione. Nelle scorse settimane erano arrivate diverse richieste dalla Serie A per un prestito di sei mesi, ma la dirigenza giallorossa ha scelto di respingerle. La linea è definita: Ghilardi resta e diventa una risorsa stabile del reparto arretrato. Una decisione che incide anche sulle strategie di mercato. Secondo quanto filtra, e come riportato da Nicolò Schira, la Roma non prevede più interventi per l’acquisto di un nuovo centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, scelta fatta in difesa: Ghilardi resta fino a fine stagione

Ryan Friedkin ha annunciato la sua permanenza a Trigoria fino alla fine del mercato invernale.

GASPERINI CAMBIA TUTTO PER L'EUROPA! + PELLEGRINI VIA A GENNAIO NOTIZIE AS ROMA OGGI

